"Stranger Things": confira cronograma de estreias da 5ª temporada

A Netflix definiu uma nova estratégia para marcar o início do fim de Stranger Things. A partir desta quarta-feira (26/11), a primeira parte da quinta e última temporada estreia às 22h (horário de Brasília), fugindo do padrão tradicional da plataforma, que costuma liberar episódios durante a madrugada. A ideia é aproveitar o horário de maior audiência no Brasil.

Apesar da mudança nacional, a liberação dos episódios continua simultânea em todos os países. Isso significa que o público de Los Angeles poderá assistir a partir das 17h, o de Nova York às 20h, enquanto os europeus só terão acesso aos capítulos na madrugada do dia 27, devido ao fuso horário.

A escolha marca o início de uma campanha global desenhada para o encerramento da saga, que será dividida em três volumes. O Volume 1, com quatro episódios, chega alinhado à semana de Ação de Graças e Black Friday nos EUA. O Volume 2, com três capítulos, será disponibilizado em 25 de dezembro, também às 22h. Já o episódio final estreia no réveillon, 31 de dezembro, repetindo o mesmo horário.

A narrativa do quinto e último ano retoma a história no outono de 1987, com Hawkins ainda devastada pela abertura das Fendas. A missão do grupo permanece localizar e eliminar Vecna, que continua desaparecido. A situação se complica com a imposição de uma quarentena militar na cidade e com a perseguição do governo a Eleven, novamente obrigada a se esconder.

