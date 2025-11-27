Sete a cada 10 consumidores acompanham preços antes da Black Friday

Compradores se mostram mais racionais na hora de comprar, diz levantamento - (crédito: Google user content)

A cada 10 consumidores brasileiros, sete monitoram os preços dos produtos antes da Black Friday, aponta levantamento do Instituto Locomotiva e QuestionPro sobre o comportamento dos compradores brasileiros na data de descontos. A pesquisa, que entrevistou 1,5 mil brasileiros, revelou que cerca de 72% dos entrevistados consultam o valor, antes da Black Friday, dos itens que pretendem adquirir. Já 28% afirmaram que só procura os preços na última sexta-feira de novembro.



Na avaliação do presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, a Black Friday já faz parte da rotina de consumo das famílias brasileiras. "O brasileiro se organiza, pesquisa e compara preços e aproveita as promoções para antecipar as compras de fim de ano. Mais do que buscar descontos, transforma a data em uma forma de planejamento doméstico, integrando o consumo às decisões do dia a dia”, diz.

O estudo também mostra o que cada classe brasileira pretende comprar na data: 79% da classe AB (Alta Renda) têm a intenção de adquirir roupas e acessórios, seguidos por 77% de produtos de beleza e perfumaria (65% para mim / 28% para presentear) e por 75% de calçados (63% para mim / 30% para presentear).



As roupas e acessórios também dominam as pretensões da classe C, com 77% (67% para mim / 30% para presentear). Os calçados aparecem com 69% (59% para mim / 25% para presentear) e os produtos de beleza e perfumaria com 69% (56% para mim / 25% para presentear).



Já 72% da classe DE (Baixa Renda) prefere comprar calçados (56% para mim / 26% para presentear), seguido 71% (60% para mim / 25% para presentear) que pretendem adquirir roupas e acessórios e por 70% (60% para mim / 21% para presentear) por produtos de perfumaria e beleza.



“A Black Friday movimenta o mercado e redefine prioridades de consumo no Brasil. Roupas, calçados, beleza e tecnologia seguem impulsionando as vendas e aquecendo diversos setores da economia. Para as marcas, o desafio vai além de oferecer descontos: é entender o comportamento de cada público, criar conexões reais e transformar a oportunidade da data em fidelização”, afirma Meirelles.



A pesquisa também indica que o planejamento das compras de Natal é especialmente forte entre mulheres e famílias com filhos, que buscam aproveitar a data para garantir presentes e equilibrar o orçamento. Entre os consumidores que pretendem comprar na Black Friday, 73% das mulheres e 73% dos que têm filhos afirmam antecipar as compras natalinas. A proporção cai para 66% entre os homens e 65% entre quem não tem filhos.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer