Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

O Pix voltou a registrar novo recorde de uso na última sexta-feira (28/11). Segundo o Banco Central (BC), o sistema de pagamentos instantâneos contabilizou 297,4 milhões de transações em apenas 24 horas, superando o recorde anterior, de 290 milhões, registrado em 5 de setembro deste ano.
No total, as operações movimentaram R$ 166,2 bilhões, outro recorde. O volume de transações foi impulsionado pela combinação do pico de compras na Black Friday e pela liberação da primeira parcela do 13º salário.
Em nota, o BC destacou que o desempenho reforça o papel central do sistema na economia. “O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, afirmou a instituição.
Criado há cinco anos, o Pix se consolidou como o principal meio de transferência do país. De acordo com dados do Banco Central, mais de 170 milhões de brasileiros já utilizaram o sistema, que acumula cerca de 890 milhões de chaves cadastradas. Desde sua entrada em operação, em novembro de 2020, o Pix já movimentou mais de R$ 85 trilhões.
Segurança reforçada
O novo recorde ocorre em meio a mudanças nas regras de segurança do sistema. No mês passado, começaram a valer medidas que ampliam as possibilidades de devolução de valores para usuários vítimas de golpes, fraudes ou situações de coerção.
O Mecanismo Especial de Devolução (MED) é a ferramenta responsável por rastrear o caminho do dinheiro e possibilitar a reversão de transações do Pix consideradas suspeitas.
