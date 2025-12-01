InícioEconomia
Sistema financeiro

BC lança ferramenta para bloquear abertura de contas e chaves Pix falsas

Nova sistema BC Protege+ permite bloquear aberturas de contas e chaves Pix, enquanto bancos serão obrigados a encerrar contas-bolsão usadas em fraudes

A adesão é voluntária e o serviço poderá ser acessado pelo portal Meu BC - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
A adesão é voluntária e o serviço poderá ser acessado pelo portal Meu BC - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Entra em vigor nesta segunda-feira (1º/12) o BC Protege+, novo sistema de segurança do  Banco Central (BC) que permite aos clientes bloquear a abertura de contas e chaves Pix em seus nomes, buscando reforçar a proteção dos usuários e reduzir fraudes no sistema financeiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A adesão é voluntária e o serviço poderá ser acessado pelo portal Meu BC, que já reúne ferramentas como o Registrato e o Sistema de Valores a Receber (SVR).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a implementação da ferramenta, todas as instituições financeiras passam a ser obrigadas a consultar o BC Protege+ antes de abrir contas de depósito, poupança ou contas de pagamento pré-pagas. A checagem deve ser feita de forma prévia e obrigatória por todos os bancos, conforme resolução do BC.

Como funciona 

O serviço gratuito permite que pessoas e empresas comuniquem ao sistema financeiro que não desejam a abertura de conta ou sua inclusão como titular ou representante em contas, restringindo contratações. 

O cliente registra, de forma voluntária, que não deseja abertura de novas contas ou inclusão como representante ou titular em contas de terceiros. A consulta por parte das instituições é obrigatória antes de formalizar qualquer abertura de conta nos modelos previstos.

O Protege+ integra o pacote de reforço à segurança iniciado em outubro, que inclui rastreamento automático do caminho dos recursos e melhorias no botão de contestação de transações suspeitas, agora disponível diretamente nos aplicativos dos bancos.

Contas-bolsão

Além da nova ferramenta, passa a valer também o fim das chamadas contas-bolsão, usadas para movimentar dinheiro de terceiros e frequentemente associadas a esquemas criminosos. 

As instituições financeiras serão obrigadas a encerrar esse tipo de conta, que dificulta o rastreamento de recursos e já apareceu em investigações como as operações Carbono Oculto, ligada ao PCC, e Poço de Lobato, sobre o Grupo Refit, apontado como maior sonegador de impostos do país.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 01/12/2025 11:36 / atualizado em 01/12/2025 11:37
SIGA
x