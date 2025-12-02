Produção industrial avança 0,1% em outubro, aponta IBGE

A maior contribuição veio das indústrias extrativas, que avançaram 3,6% no período - (crédito: Imagem de David Mark por Pixabay)

A indústria brasileira ficou estável em outubro, com variação de 0,1% ante setembro, depois de ter caído 0,4% no mês anterior. No entanto, frente a outubro de 2024, a produção voltou ao terreno negativo e encolheu 0,5%, conforme dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira (2/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, o setor industrial avançou 0,8%, e, nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 0,9%. Apesar de permanecer no campo positivo, a produção mostra perda de ritmo em relação aos meses anteriores.



Três das quatro grandes categorias econômicas e 12 dos 25 ramos industriais pesquisados registraram aumento na produção em outubro de 2025, na comparação com o mês anterior. A maior contribuição veio das indústrias extrativas, que avançaram 3,6% no período.

De acordo com o gerente da pesquisa, André Macedo, o avanço foi influenciado pela maior extração de petróleo, minério de ferro e gás natural. “Vale destacar que o crescimento observado em outubro de 2025 eliminou a perda de 1,7% acumulada nos meses de agosto e setembro deste ano.”

Outros destaques positivos vieram dos setores de produtos alimentícios, veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos químicos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, além da confecção de artigos do vestuário e acessórios.

Por outro lado, entre as 13 atividades que reduziram a produção, o setor de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis caiu 3,9%, enquanto o segmento farmoquímico e farmacêutico recuou 10,8%. Ambos exerceram os principais impactos negativos sobre a média da indústria.

Categorias

Entre as grandes categorias econômicas, na comparação com setembro, o setor de bens de consumo duráveis registrou a maior alta do mês, com avanço de 2,7%, revertendo a queda de 1,3% observada anteriormente.

Também tiveram crescimento os segmentos de bens de capital, que subiram 1,0%, e de bens de consumo semi e não duráveis, que igualmente avançaram 1,0%. Já a produção de bens intermediários foi a única a apresentar resultado negativo, com queda de 0,8% em outubro, aprofundando a retração de 0,4% registrada em setembro.