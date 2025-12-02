InícioEconomia
Toffoli impõe sigilo máximo à ação de defesa de Daniel Vorcaro

Decisão retirou do sistema informações básicas sobre o processo, que tenta levar investigação envolvendo o deputado João Carlos Bacelar ao STF

Toffoli ampliou a restrição e classificou o caso como
Toffoli ampliou a restrição e classificou o caso como "sigiloso", o nível máximo previsto - (crédito: Platobr Nacional)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), elevou para sigilo máximo a ação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro contra a operação da Justiça Federal de Brasília que levou o empresário à prisão. A decisão foi tomada na sexta-feira (28/11), um dia após vir à tona a ofensiva jurídica de Vorcaro no Supremo.

Na quinta-feira (27), os advogados do banqueiro ingressaram na Corte com uma reclamação, instrumento usado para assegurar o cumprimento de decisões do STF por instâncias inferiores. 

A defesa sustenta que a Justiça Federal de Brasília não tem competência para conduzir o caso e pede que o inquérito seja remetido ao próprio Supremo, em razão de um contrato imobiliário apreendido na investigação que cita o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA).

O processo havia sido registrado sob segredo de Justiça. Após a publicação sobre o tema, Toffoli ampliou a restrição e classificou o caso como “sigiloso”, o nível máximo previsto. Segundo o STF, uma resolução interna autoriza o relator a definir o grau de sigilo aplicável e permite revisar essa classificação a qualquer momento.

Com a mudança, desapareceram do sistema até informações básicas, como as iniciais das partes e a lista completa de advogados. Também deixou de ser possível consultar o andamento processual no site do tribunal, incluindo a entrada de petições ou eventuais decisões.

No regime de sigilo máximo, somente os advogados, o Ministério Público, quando acionado, e um grupo restrito de servidores do gabinete de Toffoli têm acesso integral ao processo.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 02/12/2025 10:03 / atualizado em 02/12/2025 10:07
