Lula critica privilégios da elite e exalta isenção do Imposto de Renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu pronunciamento em rede nacional, exaltou a sanção da lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, uma de suas promessas de campanha em 2022. Lula destacou que é a primeira vez após 100 anos da criação do IR que a maioria da população será beneficiada pelo tributo.

"O Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégio de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro", comemorou.



Durante o pronunciamento de seis minutos, Lula explicou como vai funcionar a isenção e a partir de quando ela entrará de vigor. De acordo com o projeto sancionado, já em janeiro de 2026, quem ganha até R$ 5 mil terá a isenção completa e não haverá mais descontos na folha de pagamento. E para quem recebe até R$ 7.350 mil, haverá a aplicação do desconto proporcional.

"Dezembro será o último mês que você terá desconto do Imposto de Renda no contracheque e essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350 mil, que agora vai pagar menos do que pagava. Com zero de IR, uma pessoa com salário de R$ 4,8 mil pode fazer uma economia de R$ 4 mil em um ano, é quase um 14º salário", afirmou Lula.



O presidente também destacou que a compensação não será feita com cortes na educação e saúde, mas sim na taxação dos super ricos, uma outra promessa de Lula. "E o mais importante a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$ 1 milhão por ano e hoje não pagam nada, ou quase nada de imposto. Estamos falando de 0,1% da população. De gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro e que vai contribuir com 10% de imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país", destacou.

De acordo com a projeção do governo, 140 mil super ricos passam a pagar 10% de imposto de renda a partir do ano que vem, e será dessa cobrança que a isenção será paga. O relator do projeto da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), construiu um texto focado em equilíbrio fiscal, para que o governo não arrecadasse mais do que o necessário. "A nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária", citou Lula.

Ataque aos super ricos

Lula usou o tempo de tela para atacar a elite brasileira, um dos discursos usados em suas campanhas eleitorais, e criticou também os privilégios, que, segundo o presidente petista, a classe tem. "Ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios que foram passados de geração em geração até a chegada ao dia de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores", criticou o petista.



Lula comparou a situação atual de declaração de imposto de classes trabalhadoras, como professores e policiais e bilionários com mansões e aplicações financeiras no exterior. "Quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país, paga até 27,5% de imposto de renda. Já quem vive de renda, paga apenas 2,5% em média. Quem mora em mansão, tem dinheiro no exterior, coleciona carros importados, jatinhos particulares e jet skis, paga 10 vezes menos que uma professora, um policial ou uma enfermeira. Imagina uma pessoa lutar para ter uma moradia digna andar de ônibus se esforçar para comprar um carro e pagar 10 vezes mais imposto de renda do que os bilionários do nosso país. Isso é inaceitável, era preciso mudar e nós estamos mudando", defendeu o presidente.

Impulso na economia

Lula também citou o impulso na economia que a isenção terá nos próximos anos. De acordo com cálculos da Receita Federal, mais de R$ 28 bilhões devem ser injetados na economia brasileira, estimulando o comércio, a indústria, o setor de serviço e empreendedorismo. Lula acredita que vai haver mais gerações de emprego.



"A partir de janeiro do ano que vem, o que hoje é desconto no contracheque, vira dinheiro extra no bolso para viajar com a família, comer o que mais gosta, comprar presente de Natal para os filhos, quitar uma dívida, adiantar uma prestação, comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo ano que vem. Esse alívio no imposto de renda significa mais dinheiro no bolso, que significa maior poder de compra, que significa aumento no consumo, que faz a roda da economia girar", enfatizou Lula.

Campanha para reeleição

No final do pronunciamento, o presidente Lula aproveitou para falar dos seus feitos nos quase três anos de mandato. Lula listou todas as conquistas de seu governo. "Colocamos novamente o Brasil entre as 10 maiores de economia do mundo, tiramos pela segunda vez o país do mapa da fome, teremos em quatro anos a menor inflação acumulada da história e a menor taxa de desemprego. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação, fortalecemos o Bolsa Família, criamos o Pé-de-Meia, reajustamos o valor da alimentação escolar, abrimos as portas das universidades para juventude negra, indígena e das periferias, aumentamos o plano safra e os recursos para a agricultura familiar. Criamos o programa Luz do Povo, que zera ou reduz a conta de luz das famílias mais necessitadas e lançamos o gás do povo, porque não é justo que as famílias que mais precisam paguem até 10% do salário mínimo por um botijão de gás", pontuou o petista.

Lula afirmou que a desigualdade no Brasil hoje é a menor da história, e mesmo assim o país ainda é um dos mais desiguais do mundo, afirmando que 1% do Brasil acumula 63% da riqueza do país, enquanto a metade mais pobre dos brasileiros tem apenas 2%. Criticou a concentração de riquezas e afirmou que seu governo vai continuar o trabalho em diminuir a diferença.



"Podem ter certeza de que não vamos parar por aí, o que nós queremos é que a população brasileira tenha direito à riqueza que produz com o suor do seu trabalho. Seguiremos firme combatendo os privilégios de poucos para defender os direitos e as oportunidades de muitos, o nosso governo está do lado do povo brasileiro, construindo um país mais próspero, mais forte e, principalmente, um país mais justo", concluiu Lula.