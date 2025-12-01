10% das pessoas com maior rendimento possuem 52% de toda a renda declarada no país

O relatório divulgado nesta segunda-feira (1º/12) pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda mostrou que os 10% com maior rendimento concentraram 52% de toda a renda declarada em 2023 enquanto a metade inferior entre os declarantes foi responsável por 14,1% do total.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A composição dos rendimentos varia conforme o nível de renda. No último centésimo, a renda tributável representou 15,1% do total e lucros e dividendos foram responsáveis por 34,9% da renda isenta declarada. Entre os 0,1% do topo, 51,1% dos rendimentos foram isentos e 43,1% sujeitos à tributação exclusiva.
Os 10% com mais bens concentraram 64,2% da riqueza declarada, e o 1% mais rico, 37,3%. Os ativos financeiros representaram 50,2% dos bens declarados, seguidos por imóveis, com 36,7%.
O Distrito Federal apresentou a maior renda média anual declarada, de R$ 184,4 mil. Maranhão teve o menor valor entre os estados, equivalente à quase metade do rendimento médio do DF, com R$ 90,4 mil anuais. Apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal superaram a média nacional de R$ 135,5 mil.
O estudo indica que mulheres são 44,1% das pessoas que declararam, mas responderam por 38% da renda total. A renda média anual feminina foi 22,4% menor do que a dos homens, e a presença de mulheres diminui nos estratos superiores de rendimento. Entre quem recebe mais de 320 salários mínimos mensais, elas reuniram apenas 11,6% da renda declarada.
A análise combinada com raça e cor mostra que pessoas pretas e pardas estão na metade mais pobre do país, enquanto brancos representam 78,6% do 1% mais rico. Na população adulta, homens tiveram rendimento médio anual de R$ 49,6 mil, e mulheres, R$ 29,3 mil. Mulheres negras foram o grupo com os menores rendimentos médios e medianos do país.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais