10% das pessoas com maior rendimento possuem 52% de toda a renda declarada no país

O Distrito Federal apresentou a maior renda média anual declarada, de R$ 184,4 mil - (crédito: Internet )

O relatório divulgado nesta segunda-feira (1º/12) pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda mostrou que os 10% com maior rendimento concentraram 52% de toda a renda declarada em 2023 enquanto a metade inferior entre os declarantes foi responsável por 14,1% do total.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A composição dos rendimentos varia conforme o nível de renda. No último centésimo, a renda tributável representou 15,1% do total e lucros e dividendos foram responsáveis por 34,9% da renda isenta declarada. Entre os 0,1% do topo, 51,1% dos rendimentos foram isentos e 43,1% sujeitos à tributação exclusiva.

Os 10% com mais bens concentraram 64,2% da riqueza declarada, e o 1% mais rico, 37,3%. Os ativos financeiros representaram 50,2% dos bens declarados, seguidos por imóveis, com 36,7%.

Leia também: BC registra mais de 72 bilhões de transações na primeira metade de 2025

O Distrito Federal apresentou a maior renda média anual declarada, de R$ 184,4 mil. Maranhão teve o menor valor entre os estados, equivalente à quase metade do rendimento médio do DF, com R$ 90,4 mil anuais. Apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal superaram a média nacional de R$ 135,5 mil.

O estudo indica que mulheres são 44,1% das pessoas que declararam, mas responderam por 38% da renda total. A renda média anual feminina foi 22,4% menor do que a dos homens, e a presença de mulheres diminui nos estratos superiores de rendimento. Entre quem recebe mais de 320 salários mínimos mensais, elas reuniram apenas 11,6% da renda declarada.

A análise combinada com raça e cor mostra que pessoas pretas e pardas estão na metade mais pobre do país, enquanto brancos representam 78,6% do 1% mais rico. Na população adulta, homens tiveram rendimento médio anual de R$ 49,6 mil, e mulheres, R$ 29,3 mil. Mulheres negras foram o grupo com os menores rendimentos médios e medianos do país.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



Saiba Mais Economia Câmbio flutuante é linha de defesa para o BC, afirma Galípolo

Câmbio flutuante é linha de defesa para o BC, afirma Galípolo Economia BC lança ferramenta para bloquear abertura de contas falsas

BC lança ferramenta para bloquear abertura de contas falsas Economia Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia Economia Boletim Focus: inflação projetada para 2025 recua para 4,43%

Boletim Focus: inflação projetada para 2025 recua para 4,43% Economia Bolsas da Europa operam majoritariamente em queda e mineradoras amparam Londres

Bolsas da Europa operam majoritariamente em queda e mineradoras amparam Londres Economia Pecém espera crescimento



