MPF e PF deflagram operação contra o contrabando de gado no Sul do país

A apuração envolveu cooperação internacional, contando com o auxílio das autoridades uruguaias - (crédito: Divulgação / PF)

O Ministério Público Federal (MPF), juntamente com a Polícia Federal (PF), deflagrou a Operação Manada nesta terça-feira (2/12). A ação conjunta teve como objetivo desarticular um esquema criminoso de contrabando de bovinos do Uruguai para o Brasil e proteger a sanidade agropecuária nacional.

A operação se concentrou no combate ao crime transfronteiriço, cumprindo mandados nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A investigação resultou na execução de sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.

Além dessas medidas, o MPF ressaltou a seriedade do crime ao destacar que a internalização ilegal de animais representa um grave risco sanitário e econômico para o país. Esse risco é ampliando considerando o status sanitário recentemente alcançado no Brasil — fundamental para abertura de portas comerciais e gerar ganhos econômicos em nível nacional e local.

Além do Ministério Público e da PF, a operação também contou com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul e com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina.

A investigação que culminou na investida teve início a partir de uma fiscalização realizada pela Inspetoria de Defesa Agropecuária de Veranópolis (RS). A apuração envolveu cooperação internacional, contando com o auxílio das autoridades uruguaias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, crime ambiental, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outros.