MPF e PF deflagram operação contra o contrabando de gado no Sul do país

A Operação Manada visa desarticular um esquema criminosos na fronteira com o Uruguai; foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão

A apuração envolveu cooperação internacional, contando com o auxílio das autoridades uruguaias - (crédito: Divulgação / PF)
O Ministério Público Federal (MPF), juntamente com a Polícia Federal (PF), deflagrou a Operação Manada nesta terça-feira (2/12). A ação conjunta teve como objetivo desarticular um esquema criminoso de contrabando de bovinos do Uruguai para o Brasil e proteger a sanidade agropecuária nacional.

A operação se concentrou no combate ao crime transfronteiriço, cumprindo mandados nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A investigação resultou na execução de sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.

Além dessas medidas, o MPF ressaltou a seriedade do crime ao destacar que a internalização ilegal de animais representa um grave risco sanitário e econômico para o país. Esse risco é ampliando considerando o status sanitário recentemente alcançado no Brasil — fundamental para abertura de portas comerciais e gerar ganhos econômicos em nível nacional e local.

Além do Ministério Público e da PF, a operação também contou com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul e com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina.

A investigação que culminou na investida teve início a partir de uma fiscalização realizada pela Inspetoria de Defesa Agropecuária de Veranópolis (RS). A apuração envolveu cooperação internacional, contando com o auxílio das autoridades uruguaias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, crime ambiental, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outros.

Por Iago Mac Cord
postado em 02/12/2025 16:21
