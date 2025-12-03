Segurança jurídica é o nó mais apertado na garganta do produtor rural, diz ex-senadora

A ex-senadora e jornalista Ana Amélia Lemos afirmou nesta quarta-feira (3/12) que a burocracia pode por vezes atrapalhar a vida dos produtores rurais brasileiros. A ex-parlamentar discursou na abertura do 5º Brasília Summit – Segurança Jurídica no Agro, promovido pelo LIDE em parceria com o Correio Braziliense.

“A segurança jurídica talvez, hoje, seja o nó mais apertado na garganta do produtor rural brasileiro. Seja por insegurança jurídica gerada por debates intermináveis do Judiciário, seja pela questão fundiária”, disse.

“O poder Judiciário precisa entender como a economia contemporânea funciona, nós não estamos no século passado. Estamos vivendo em um momento de desafios, porque a tecnologia chega antes do nosso próprio pensamento às vezes”, completou.



De acordo com a jornalista, uma tentativa de aliviar as inúmeras burocracias das questões jurídicas do agronegócio, dentro das barreiras das leis, sem criar aberturas especiais, auxiliaria na atividade, tão importante para o mundo e para o país.

Para ela, a demora dos processos judiciais é equivalente à decisões equivocadas de juízes. “Tentem [Judiciário] aliviar, sem criar aberturas especiais, mas rigorosamente dentro da lei, sem a morosidade que custa tão caro quanto uma decisão mal dada no Judiciário”, concluiu.



