Segurança jurídica no agro em debate; acompanhe

Os rumos do agronegócio brasileiro voltam ao centro do debate na capital nesta quarta-feira (3/12), durante o 5º Brasília Summit – Segurança Jurídica no Agro, promovido pelo LIDE em parceria com o Correio Braziliense. O encontro será realizado das 8h às 12h, no Hotel Brasília Palace, e reúne autoridades, políticos, ministros de tribunais superiores, secretários de Estado, especialistas em direito do agronegócio e representantes das principais entidades do setor. Acompanhe ao vivo:

A programação inclui dois grandes painéis que discutem os desafios jurídicos do campo, desde contratos e crédito até governança, tecnologia e compliance. Temas considerados estratégicos para a competitividade e a sustentabilidade do agro brasileiro.

O evento terá transmissão ao vivo pelo portal do LIDE e cobertura especial do Correio Braziliense.

Abertura com autoridades nacionais

A abertura, entre 8h30 e 9h, contará com a presença do ministro Luís Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do fundador do LIDE, João Doria, do presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, e do presidente do LIDE Brasília, Paulo Octávio.

Painel 1 – Contratos, crédito e garantias

Das 9h às 10h30, o primeiro painel aborda um dos principais gargalos do setor: a necessidade de ampliar a segurança jurídica nas operações rurais, especialmente no acesso ao crédito e na formalização de contratos.

A mediação será feita por Denise Rothenburg, colunista do Correio Braziliense, e por Francisco Matturro.

Painel 2 – Tecnologia, governança e compliance

Das 10h30 às 11h45, o segundo painel discute como inovação, digitalização e boas práticas de governança vêm transformando o ambiente de negócios no agro.

A moderação será feita novamente por Denise Rothenburg e pelo jornalista Bruno Meyer, head do LIDE Conteúdo.



Encerramento

Das 11h45 às 12h, o Summit será concluído com falas do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, além de Paulo Octávio e Francisco Matturro.