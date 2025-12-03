Paulo Octávio diz que segurança jurídica no agro é direito de todos

O empresário e presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, afirmou nesta quarta-feira (03/12) que a segurança jurídica no agronegócio brasileiro é um direito de todos que produzem, exportam e investem no setor, e não um “favor do Estado”. Paulo Octávio discursou na abertura do 5º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel.

“O Brasil é dono de uma vocação extraordinária para o agronegócio. Temos água, terra, sol, pesquisa científica e produtores que são referências no mundo. O que nos falta e o que buscamos construir aqui é um ambiente de previsibilidade. Segurança jurídica não é um favor do Estado, mas é um direito do produtor, do investidor, do exportador e de todos que acreditam na força do campo. Ela é a base da confiança e confiança é a semente que germina produtividade, inovação e desenvolvimento”, disse.

“A judicialização excessiva das operações de crédito rural, as operações de financiamento, pelas dificuldades das regras, são discutidas. Temos 14 bilhões em discussão, hoje, nas áreas jurídicas, por dificuldade do relacionamento entre produtores, bancos e seguradoras”, completou.

Ele argumentou, ainda, que o agro constitui 24,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que o setor respondeu a 49% das exportações nacionais e que gerou 28 milhões de empregos gerados pela cadeia reprodutiva, em 2024, porém destacou que 120 mil proprietários de terras não conseguem produzir mais, devido à discussão da questão fundiária. O empresário também elogiou o trabalho do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), no relacionamento entre produtores rurais e a área jurídica.

“Nesses últimos sete anos, a participação do governador Ibaneis na área rural de Brasília tem sido extraordinária, principalmente na busca de regularização, que é o que aflige diversos produtores rurais de todo o país”, concluiu.

