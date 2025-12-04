Avanços e desafios do Nordeste em debate; acompanhe

O ministro Wolney Queiroz vai abrir a manhã de debates no auditório do Correio Braziliense - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O crescimento econômico do Nordeste e os desafios para transformar potencial em desenvolvimento sustentável serão debatidos nesta quinta-feira (4/12) a partir das 8h30, no auditório do Correio Braziliense. Com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais do jornal, o CB Debate: Os avanços do Nordeste, realizado em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), reúne especialistas, autoridades e lideranças para discutir políticas públicas, inovação e oportunidades estratégicas para a região. Acompanhe ao vivo:

Entre 2012 e 2024, o Nordeste registrou o maior crescimento de rendimento domiciliar per capita do país, com alta de 26,7%, segundo o Ibre-FGV. Apesar disso, segue com o menor rendimento per capita nacional, o que reforça a importância de políticas públicas e programas sociais para sustentar o ritmo de expansão. Setores como comércio e serviços, os que mais geram empregos formais, dependem diretamente da eficácia dessas medidas.

O Banco do Nordeste, principal financiador da região, tem ampliado investimentos em áreas estratégicas. Segundo o presidente da instituição, Wanger de Alencar Rocha, o foco está na expansão do microcrédito, no fortalecimento de setores como energia renovável, agro sustentável, indústria e tecnologia, e na modernização de processos internos. Só no último trimestre, o banco registrou R$ 51 bilhões em novas contratações, 16,2% a mais que no ano anterior.

Com a maior capacidade instalada de energia solar e eólica do país, a região se tornou o principal motor da expansão do setor elétrico nacional. Entre 2018 e setembro de 2025, o BNB destinou R$ 43 bilhões a projetos ligados ao setor.

Programação

O evento começa às 8h30, com recepção do presidente do Correio, Guilherme Machado, além de abertura com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz; o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira; e os secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, Moisés Savian. Em seguida, o pré-painel traz reflexões de Antonio Alonso, gerente de comunicação do Sebrae.

A programação será dividida em dois painéis. O primeiro, Desenvolvimento integrado e políticas públicas, está previsto para começar às 10h e conta com os convidados Cassiano Pereira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraíba (FIEPB); Adriana Amado, professora titular do departamento de Economia e Pós-Graduação da FACE-UnB; Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (SDIC/MDIC).

Já o segundo, Inovação, energia e sustentabilidade no Nordeste, reúne os especialistas Marcello Cabral diretor de Novos Negócios da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica); Pedro Lima, secretário de Desenvolvimento Regional do Consórcio Nordeste; Evandro Holanda, gerente-geral de Inovação, Negócios e Transferência de Tecnologia da Embrapa,; e Cornelius Fleischhaker, economista sênior do Banco Mundial e integrante da equipe técnica do relatório Rotar para o Nordeste. Além deles, Écio Costa, professor titular de Economia na UFPE, participará de forma remota.