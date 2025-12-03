Brasil apresenta avanços em produção agrícola de alta produtividade, diz Matturro

"O Brasil sabe fazer agronegócio em um país tropical", destaca Francisco Matturro - (crédito: Reprodução)

O ex-secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Francisco Matturro, afirmou que o Brasil consolidou uma produção agrícola de alta eficiência no cenário internacional. Ele participou nesta quarta-feira (3/12) do 5º Brasília Summit – Segurança Jurídica no Agro, promovido pelo LIDE em parceria com o Correio Braziliense.

Para Matturro, “o Brasil sabe fazer agronegócio em um país tropical”. O país se destaca por resultados “superlativos”, como o aumento de 580% da produtividade agrícola em 50 anos e o uso crescente de sistemas integrados entre lavoura, pecuária e floresta. “A integração lavoura-pecuária oferece ao produtor renda de curto, médio e longo prazo”, afirmou.

Ele destacou ainda que 21 milhões de hectares já utilizam esse modelo, impulsionado pela parceria com Embrapa e programas estaduais.

O ex-secretário também defendeu que o Brasil precisa certificar propriedades e não produtos, como resposta às barreiras ambientais impostas por mercados internacionais. “Temos que certificar a propriedade. Não adianta certificar o produto e ter uma APP (área de preservação permanente) comprometida. Esse é o caminho que buscamos com a Embrapa e o ministério”, afirmou.

Francisco Matturro apontou ainda que há 159 milhões de hectares de pastagens, dos quais 101 milhões com algum nível de degradação, o que representa espaço significativo para expansão da produção sem desmatamento. O especialista destacou que atualmente “55% já usam insumos biológicos e o Brasil continua crescendo nessa área”, o que reduz dependência de importações.

Para ele, porém, a expansão do agronegócio só seguirá sustentável se o país resolver gargalos estruturais. O principal é a logística e capacidade de armazenagem. “O Brasil necessita urgentemente cuidar da infraestrutura logística, começando pela armazenagem na fazenda. Se aumentarmos muito a produção, não temos onde guardar”, afirmou.

