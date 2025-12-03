Governador do MT diz que país ainda não tem condições de garantir segurança jurídica do agro

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (3/12) que reflexões precisam ser feitas para que a segurança jurídica no agronegócio exista. Ele discursou nesta quarta-feira (3/12), durante o 5º Brasília Summit – Segurança Jurídica no Agro, promovido pelo LIDE em parceria com o Correio Braziliense.

“Nós precisamos fazer algumas reflexões nesse país. Como podemos falar de segurança jurídica no agronegócio, no mundo dos negócios e nas relações pessoais, quando o país tem mais de 7 milhões de leis, normas, regulamentos, decretos? Como podemos falar de segurança quando os próprios entes governamentais, aqui eu não quero acusar ninguém, agem frontalmente contra aquilo que está claramente definido em marcos legais, como foi o caso da criação e ampliação de reservas indígenas no meu estado”, disse.

“Nós precisamos fazer reflexões mais profundas sobre o papel do Estado, sobre a sua relação conosco, cidadãos, empresas, seja nós de qualquer setor econômico, principalmente do agronegócio”, enfatizou.

Ainda na avaliação do governador, o Brasil precisa agir na direção certa para “deixar de ser eternamente o país do futuro e se tornar o país do presente”.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro