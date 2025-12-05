Natal impulsiona varejo e CNC projeta alta de 2,1% em relação ao ano passado

Preparativos para festas de fim de ano devem injetar mais de R$ 72 bilhões nas vendas de dezembro - (crédito: Ed Alves/CB)

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta que o Natal deve injetar mais de R$ 72 bilhões nas vendas de dezembro, alta de 2,1% em relação ao ano passado. Também é esperado um aumento na contratação de mão de obra temporária: serão 112,6 mil trabalhadores, cerca de 5,5 mil a mais que em 2024.

No Grupo Uni-X, responsável pelas redes Enxuto e Flex, o movimento nas lojas confirma o aquecimento do setor. A companhia prevê crescimento entre 8% e 12% no período, puxado por categorias tradicionais das festas. As aves natalinas continuam liderando a expansão, com alta média de 13% nas vendas. Os panetones também seguem em ritmo acelerado: 28% no modelo tradicional e 27%, nas versões de chocolate.

A procura por frutas típicas da estação, como uva, pêssego e lichia, também cresce. Segundo o grupo, a preferência do consumidor está associada ao frescor dos produtos, já que boa parte dos fornecedores é da própria região. Outros itens que têm aumento expressivo são os destinados às ceias e aos presentes, como caixas de bombons, kits natalinos e cestas festivas.

Em dezembro, o ticket médio do consumidor sobe cerca de 5%, impulsionado pelo pagamento do 13º salário e pelo maior volume de compras. “O Natal muda o jeito de comprar. As pessoas vêm às lojas pensando nas ceias e nas reuniões de família, e isso aumenta a procura por itens típicos da data. A gente percebe esse movimento todos os anos e se prepara para atender essa demanda”, explica Doane Moda, Head de Marketing do Grupo Uni-X.