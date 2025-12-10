Democracia, desenvolvimento e justiça são desafios, diz presidente do Correio

Guilherme Machado, presidente do Correio, no debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta quarta-feira (10/12) a democracia,o desenvolvimento e a justiça social como grandes desafios para o ano que vem.

Os temas são discutidos no CB Debate realizado hoje na sede do Correio, o último do ano. Tradicionalmente, a última edição discute os desafios para o futuro.

“Hoje é o último debate do Correio Braziliense em 2025. O CB Debate é uma ferramenta que nós utilizamos para trazer os temas relevantes do nosso país para serem discutidos por especialistas, para melhor informar nossos leitor, nosso internauta e nosso telespectador”, discursou Machado durante a abertura do evento.

“Esse ano, nós vamos ter o foco na democracia, no desenvolvimento e na justiça social”, acrescentou ainda o presidente do Correio.

O evento CB Debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo, é realizado pelo Correio com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

