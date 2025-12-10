InícioEconomia
CB.DEBATE - DESAFIOS 2026

Democracia, desenvolvimento e justiça são desafios, diz presidente do Correio

Temas são debatidos no evento CB Debate Desafios 2026, realizado pelo Correio Braziliense nesta quarta-feira (10/12)

Guilherme Machado, presidente do Correio, no debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Guilherme Machado, presidente do Correio, no debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta quarta-feira (10/12) a democracia,o desenvolvimento e a justiça social como grandes desafios para o ano que vem.

Os temas são discutidos no CB Debate realizado hoje na sede do Correio, o último do ano. Tradicionalmente, a última edição discute os desafios para o futuro.

“Hoje é o último debate do Correio Braziliense em 2025. O CB Debate é uma ferramenta que nós utilizamos para trazer os temas relevantes do nosso país para serem discutidos por especialistas, para melhor informar nossos leitor, nosso internauta e nosso telespectador”, discursou Machado durante a abertura do evento.

“Esse ano, nós vamos ter o foco na democracia, no desenvolvimento e na justiça social”, acrescentou ainda o presidente do Correio.

O evento CB Debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo, é realizado pelo Correio com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/12/2025 09:51
