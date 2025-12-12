Aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta sexta-feira (12/12)

Nas redes sociais, correntistas relatam dificuldades para acessar suas contas e realizar transações, especialmente via Pix - (crédito: Reprodução)

O aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (12/12), impedindo clientes de acessar a plataforma digital. Ao tentar abrir o serviço, o usuário recebi a seguinte mensagem: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver". O sistema também sugere o uso de outros canais disponíveis ou da assistente virtual BIA para serviços informativos.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços on-line, os primeiros registros de instabilidade começaram por volta das 5h50 e atingiram o pico às 7h57. Esta é a segunda vez em uma semana que o aplicativo apresenta falhas.

Nas redes sociais, correntistas relatam dificuldades para acessar suas contas e realizar transações, especialmente via Pix — problema que ocorre justamente no dia de pagamento da segunda parcela do 13º salário para muitos trabalhadores.

Décimo terceiro caiu hoje e o aplicativo do Bradesco de novo fora do ar. Minha nossa,que banco! — Magro de Taubaté (@NetoSaggioro) December 12, 2025

06h37 da manhã e o @Bradesco deixando a gente na mão pic.twitter.com/bpH2e4A2pt — NatyAlbuquerque (@Natybia78) December 12, 2025

Terceira sexta seguida que o @Bradesco fica instável. Descobri da pior forma possível: abastecendo o carro! Repito: não é a ia que esses bancos perdem marcado para os digitais. Uma vergonha! Resolvam, kcta! pic.twitter.com/PeFLV63OWB — Affonso (@affonsonacc) December 12, 2025

O Correio entrou em contato com o Bradesco para obter um posicionamento e aguarda resposta.