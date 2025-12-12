InícioEconomia
Aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta sexta-feira (12/12)

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços on-line, os primeiros registros de instabilidade começaram por volta das 5h50 e atingiram o pico às 7h57

Nas redes sociais, correntistas relatam dificuldades para acessar suas contas e realizar transações, especialmente via Pix - (crédito: Reprodução)

O aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (12/12), impedindo clientes de acessar a plataforma digital. Ao tentar abrir o serviço, o usuário recebi a seguinte mensagem: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver". O sistema também sugere o uso de outros canais disponíveis ou da assistente virtual BIA para serviços informativos.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços on-line, os primeiros registros de instabilidade começaram por volta das 5h50 e atingiram o pico às 7h57. Esta é a segunda vez em uma semana que o aplicativo apresenta falhas. 

Nas redes sociais, correntistas relatam dificuldades para acessar suas contas e realizar transações, especialmente via Pix — problema que ocorre justamente no dia de pagamento da segunda parcela do 13º salário para muitos trabalhadores.

O Correio entrou em contato com o Bradesco para obter um posicionamento e aguarda resposta.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 12/12/2025 08:44
