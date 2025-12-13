De Labubu a Bobbie Goods, os produtos que dominaram o Brasil em 2025

Entre tantas febres que tomaram conta de 2025, você já imaginou quais foram os itens mais desejados do ano? Pela primeira vez, a Google Brasil respondeu essa pergunta. A lista mapeou os produtos que viraram tendência ao longo dos meses conforme as buscas, mostrando o comportamento de consumo dos brasileiros — que vão de tecnologia e bem-estar até entretenimento e estética.
Para a surpresa de alguns — e já esperado por outros —, o boneco Labubu figurou no topo do ranking, O que começou como um detalhe estilístico adotado por celebridades — como Lisa, do Blackpink — rapidamente se espalhou e virou uma febre global, atravessando públicos, faixas etárias e mercados.
Em segundo lugar, aparece o Smartphone Xiaomi Poco x7 Pro, lançado em junho, seguido pelas canetas do livro de colorir Bobbie Goods. Os objetos colecionáveis e nostálgicos bombaram nas redes sociais como uma forma de terapia alternativa de relaxamento, ganhando até versões adultas para colorir.
Confira a lista dos produtos mais desejados pelos brasileiros em 2025:
- Boneco Labubu
- Smartphone Xiaomi Poco x7 Pro
- Canetas Bobbie Goods
- iPhone 17 Apple
- iPhone 16 Apple
- Tênis de Corrida Olympikus Corre 4
- Perfume Árabe
- Jogos de Tabuleiro
- Placa de Vídeo AMD Radeon RX 7600
- Moto Elétrica Infantil
