RELATÓRIO DE CONSUMO

De Labubu a Bobbie Goods, os produtos que dominaram o Brasil em 2025

Ranking inédito da Google Brasil mostra como buscas refletiram febres de consumo, de estética a tecnologia

Labubu lidera a lista e confirma força de tendências virais no comportamento de compra em 2025 - (crédito: Reprodução/Instagram/@popmartnl)
Labubu lidera a lista e confirma força de tendências virais no comportamento de compra em 2025 - (crédito: Reprodução/Instagram/@popmartnl)

Entre tantas febres que tomaram conta de 2025, você já imaginou quais foram os itens mais desejados do ano? Pela primeira vez, a Google Brasil respondeu essa pergunta. A lista mapeou os produtos que viraram tendência ao longo dos meses conforme as buscas, mostrando o comportamento de consumo dos brasileiros — que vão de tecnologia e bem-estar até entretenimento e estética. 

Para a surpresa de alguns — e já esperado por outros —, o boneco Labubu figurou no topo do ranking, O que começou como um detalhe estilístico adotado por celebridades — como Lisa, do Blackpink — rapidamente se espalhou e virou uma febre global, atravessando públicos, faixas etárias e mercados.

Em segundo lugar, aparece o Smartphone Xiaomi Poco x7 Pro, lançado em junho, seguido pelas canetas do livro de colorir Bobbie Goods. Os objetos colecionáveis e nostálgicos bombaram nas redes sociais como uma forma de terapia alternativa de relaxamento, ganhando até versões adultas para colorir

Confira a lista dos produtos mais desejados pelos brasileiros em 2025:

  1. Boneco Labubu
  2. Smartphone Xiaomi Poco x7 Pro
  3. Canetas Bobbie Goods
  4. iPhone 17 Apple
  5. iPhone 16 Apple
  6. Tênis de Corrida Olympikus Corre 4
  7. Perfume Árabe
  8. Jogos de Tabuleiro
  9. Placa de Vídeo AMD Radeon RX 7600
  10. Moto Elétrica Infantil

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 13/12/2025 20:53
