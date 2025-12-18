AGU e MGI concluem anteprojeto da Lei Geral da Gestão Pública

A Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) concluíram, nesta quinta-feira (18/12), o anteprojeto que propõe a revisão do Decreto-Lei nº 200, de 1967, responsável por organizar a administração pública federal. O material foi elaborado por uma comissão de especialistas composta por representantes da AGU, do MGI e por profissionais das áreas de gestão pública e direito público indicados pelas duas instituições.
A proposta apresenta a criação da Lei Geral da Gestão Pública, com foco na centralidade das políticas públicas como eixo da atuação estatal. O texto prevê a substituição integral do Decreto-Lei nº 200 por um novo marco legal voltado ao fortalecimento das capacidades estatais, à ampliação da inovação administrativa, ao aumento da flexibilidade na gestão e ao estímulo à participação social.
Segundo a comissão, o anteprojeto estabelece uma nova abordagem jurídico-normativa para a administração pública, incorporando instrumentos e mecanismos legais voltados à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, além de diretrizes para inovação e governança colaborativa.
Entre os pontos previstos estão a inclusão dos usuários na avaliação dos serviços públicos, a possibilidade de a União oferecer assistência técnica a estados e municípios para acesso e execução de recursos federais e o compartilhamento de dados entre órgãos e entes da Federação.
*Estagiário sob a supervisão de Edla Lula
