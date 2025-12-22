Fundador da Oracle oferece mais de US$ 40 bi como garantia de aquisição da Warner

Fundador da Oracle afirmou que a Paramount mantém uma proposta totalmente financiada e em dinheiro desde 4 de dezembro - (crédito: Divulgação/Oracle)

Larry Ellison, fundador da Oracle, concordou em garantir pessoalmente a oferta da Paramount de US$ 40,4 bilhões para a aquisição da Warner Bros. Discovery. A decisão consta em uma proposta revisada apresentada pela empresa, que mantém o valor de US$ 30 por ação e busca atender a questionamentos feitos pelo conselho da Warner.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (22/12), David Ellison afirmou que a Paramount mantém uma proposta totalmente financiada e em dinheiro desde 4 de dezembro. Segundo ele, a empresa considera a oferta à alternativa que maximiza o valor para os acionistas da Warner e defendeu que o conselho da companhia adote as medidas necessárias para viabilizar a transação.

A principal mudança na nova oferta é o compromisso de Larry Ellison em assegurar o financiamento com capital próprio ligado à operação. Ele também se comprometeu a não transferir ativos de forma que possa afetar o acordo enquanto as negociações estiverem em andamento.

Leia também: A surpreendente compra da Warner Bros pela Netflix que pode revolucionar indústria do cinema nos EUA

A Paramount elevou a multa rescisória para US$ 5,8 bilhões, valor equivalente ao previsto no acordo firmado pela Netflix, e prorrogou o prazo final da oferta pública de aquisição para 21 de janeiro de 2026. A data ainda poderá ser estendida novamente, caso a empresa considere necessário.

Leia também: O que muda com a compra da Warner e HBO pela Netflix

De acordo com documento protocolado nesta segunda-feira, 397.252 ações haviam sido entregues e não retiradas da oferta. A Warner Bros. Discovery possui mais de 2,4 bilhões de ações em circulação. O texto ressalta que investidores institucionais costumam aguardar os últimos dias do prazo para formalizar a adesão, mesmo quando já sinalizaram intenção de venda.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro