Bolsa Família tem calendário de pagamentos definido para 2026; confira

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família para o ano de 2026. De acordo com a pasta, os pagamentos seguem de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).
Com exceção do mês de dezembro, os repasses começam sempre na segunda quinzena dos meses, mais presisamente nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, segundo o MDS, o calendário é antecipado para garantir que as famílias recebam o benefício antes das festas de fim de ano.
Em municípios que tenham situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, o pagamento é unificado. Nesses casos, todas as famílias recebem no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.
Veja as datas dos pagamentos
Os valores do Bolsa Família podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, usados com o cartão do programa para compras na função débito ou sacados em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O saque é feito sem cobrança de taxas.
Benefícios
O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, o programa oferece benefícios extras conforme a composição familiar, com foco na proteção de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.
O Benefício Variável Familiar (BVF) paga R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e para nutrizes, responsáveis pela alimentação de bebês de até seis meses.
Já o Benefício Primeira Infância (BPI) garante um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos incompletos, reforçando o apoio às famílias com crianças pequenas.