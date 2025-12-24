Diretores do Banco Central são exonerados e terão substitutos interinos

Pela lei de autonomia do BC, os diretores poderiam permanecer até a posse dos substitutos, mas ambos optaram por deixar os cargos ao final do mandato - (crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Os diretores do Banco Central Diogo Guillen e Renato Dias de Brito Gomes tiveram as exonerações confirmadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24/12). Ambos encerram os mandatos em 31 de dezembro e deixam os cargos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Guillen ocupa a diretoria de Política Econômica, enquanto Gomes responde pela diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução. Os sucessores ainda não foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de anunciados, os nomes deverão passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e aprovação do plenário.

Pela lei de autonomia do Banco Central, os diretores poderiam permanecer até a posse dos substitutos, mas ambos optaram por deixar os cargos ao final do mandato.

Enquanto as vagas permanecem abertas, o Banco Central definiu soluções interinas. Segundo o presidente do BC, Gabriel Galípolo, o diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Paulo Picchetti, vai acumular a diretoria de Política Econômica. Já o diretor de Regulação, Gilneu Vivan, assumirá temporariamente a diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro