InícioEconomia
AVIAÇÃO CIVIL

Congonhas vai passar a operar voos internacionais a partir de 2028

Anteriormente restrito a viagens domésticas, aeroporto da Zona Sul de São Paulo ( teve proposta aprovada que prevê oferta de viagens de curta e média distância, especialmente dentro da América do Sul

O Aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul de São Paulo (SP) - (crédito: Valter Campanato - Agência Brasil)
O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo (SP), recebeu, nesta terça-feira (23/12), aval favorável para operar voos internacionais. A decisão foi tomada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos.  

Agora, se torna possível o avanço do processo de internacionalização do aeroporto, antes restrito a viagens domésticas. A Aena, concessionária que administra Congonhas, foi quem apresentou a proposta ao ministério. 

Está prevista a realização de voos internacionais de curta e média distâncias. A grande maioria das viagens ofertadas contempla trechos dentro da América do Sul. Além disso, as operações também envolvem um projeto de modernização. Investimentos superiores a R$ 2 bilhões serão feitos para melhorar a estrutura do local. Os voos internacionais começariam a partir de 2028. 

Em relação às obras, a construção de um novo terminal de passageiros está incluída no planejamento. Da mesma forma, a ampliação de pontes de embarque, um novo pátio de aviões e mais hangares para companhias aéreas.  

Além disso, adequações para a atuação de órgãos responsáveis pelo controle migratório, aduaneiro, sanitário e agropecuário também estão previstas. Exemplos são a Polícia Federal, a Receita Federal e a Anvisa. Trata-se de uma exigência para que a operação de voos internacionais seja possível. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 23/12/2025 17:33
