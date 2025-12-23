Congonhas vai passar a operar voos internacionais a partir de 2028

O Aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul de São Paulo (SP) - (crédito: Valter Campanato - Agência Brasil)

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo (SP), recebeu, nesta terça-feira (23/12), aval favorável para operar voos internacionais. A decisão foi tomada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

Agora, se torna possível o avanço do processo de internacionalização do aeroporto, antes restrito a viagens domésticas. A Aena, concessionária que administra Congonhas, foi quem apresentou a proposta ao ministério.

Está prevista a realização de voos internacionais de curta e média distâncias. A grande maioria das viagens ofertadas contempla trechos dentro da América do Sul. Além disso, as operações também envolvem um projeto de modernização. Investimentos superiores a R$ 2 bilhões serão feitos para melhorar a estrutura do local. Os voos internacionais começariam a partir de 2028.

Em relação às obras, a construção de um novo terminal de passageiros está incluída no planejamento. Da mesma forma, a ampliação de pontes de embarque, um novo pátio de aviões e mais hangares para companhias aéreas.

Além disso, adequações para a atuação de órgãos responsáveis pelo controle migratório, aduaneiro, sanitário e agropecuário também estão previstas. Exemplos são a Polícia Federal, a Receita Federal e a Anvisa. Trata-se de uma exigência para que a operação de voos internacionais seja possível.