Moraes teria procurado presidente do BC para tratar de situação do Banco Master

Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, mantinha um contrato com o Banco Master estimado em cerca de R$ 130 milhões - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao menos quatro vezes para tratar da situação do Banco Master. A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a coluna, foram três contatos telefônicos e um encontro presencial entre Moraes e Galípolo. Nessas conversas, o ministro teria abordado dificuldades enfrentadas pelo banco comandado por Daniel Vorcaro e buscado informações sobre o andamento da operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB).

Leia também: TCU questiona BC sobre processo de liquidação do banco Master

Ainda segundo a apuração, o próprio Moraes teria solicitado a Galípolo que a venda do Banco Master ao BRB fosse aprovada. Posteriormente, a operação passou a ser investigada pela Polícia Federal por suspeitas de fraudes envolvendo a transferência de créditos.

A coluna relata também que Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, mantinha um contrato com o Banco Master estimado em cerca de R$ 130 milhões. O vínculo é citado no contexto das informações apuradas pelo jornal.

Leia também: PF confirma que investigação do Master envolve autoridade com foro no STF

Conforme o relato atribuído a interlocutores, Moraes teria afirmado que o banco enfrentava resistência por estar ganhando espaço frente a grandes instituições financeiras. Em resposta, Galípolo teria informado ao ministro que técnicos do Banco Central identificaram indícios de fraudes no repasse de R$ 12,2 bilhões em créditos do Master para o BRB.

Após tomar conhecimento das suspeitas, Moraes teria reconhecido que, caso as irregularidades fossem confirmadas, a operação não poderia ser aprovada. Em 18 de novembro, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos no sistema financeiro nacional.