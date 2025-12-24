Conta de luz ficará mais barata em janeiro com volta da bandeira verde

A previsão é de bandeira verde até o fim do ano que vem - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que janeiro do próximo ano terá a bandeira verde, que significa que não haverá custo adicional nas contas de energia dos brasileiros.

"Em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor", explicou a agência na última terça-feira (23/12).

Em dezembro, a Aneel já havia reduzido a bandeira vermelha para a amarela, o que reduziu, em média, R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (KW/h).

O Ministério de Minas e Energia explicou que a bandeira verde representa um cenário de segurança energética.

"Apesar da crescente participação de fontes renováveis como solar e eólica na matriz energética brasileira, a geração hidrelétrica segue como base do sistema elétrico nacional. A capacidade de produção das usinas depende diretamente do volume de chuvas que incide sobre as principais bacias hidrográficas, fator que tem se mostrado", destacou o MME.