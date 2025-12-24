InícioEconomia
Conta de luz ficará mais barata em janeiro com volta da bandeira verde

Aneel comunicou que as chuvas neste fim de ano foram suficientes para manter o nível dos reservatórios

A previsão é de bandeira verde até o fim do ano que vem - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que janeiro do próximo ano terá a bandeira verde, que significa que não haverá custo adicional nas contas de energia dos brasileiros. 

"Em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor", explicou a agência na última terça-feira (23/12).

Em dezembro, a Aneel já havia reduzido a bandeira vermelha para a amarela, o que reduziu, em média, R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (KW/h).

O Ministério de Minas e Energia explicou que a bandeira verde representa um cenário de segurança energética.

"Apesar da crescente participação de fontes renováveis como solar e eólica na matriz energética brasileira, a geração hidrelétrica segue como base do sistema elétrico nacional. A capacidade de produção das usinas depende diretamente do volume de chuvas que incide sobre as principais bacias hidrográficas, fator que tem se mostrado", destacou o MME.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 24/12/2025 09:43 / atualizado em 24/12/2025 10:15
