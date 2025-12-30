Dólar tem maior queda anual em nove anos e bolsa fecha 2025 em alta

No dia, a moeda norte-americana teve baixa de 1,43%, cotado a R$ 5,38, no menor valor de fechamento desde o último dia 16 - (crédito: Dmytro Demidko/Unsplash)

Uma queda forte no último dia do ano não poderia simbolizar melhor o desempenho do dólar em 2025. Apesar da alta de 2,89% em dezembro, o câmbio encerrou o ano com uma queda acumulada de 11,18% – a maior desde 2016, quando desvalorizou cerca de 17%. No dia, a moeda norte-americana teve baixa de 1,43%, cotado a R$ 5,38, no menor valor de fechamento desde o último dia 16.

O dia foi marcado por menos movimentação no mercado e baixa procura pelo dólar, o que ajudou a desvalorizar o câmbio no último pregão do ano. No mercado de ações, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) fechou o dia em alta de 0,4%, aos 161.125 pontos e registrou o melhor desempenho anual (33,95%) desde 2016, quando avançou 38,93%.

De acordo com um levantamento realizado pela Elos Ayta Consultoria, o Ibovespa foi a segunda colocada entre as principais aplicações de investimento no país em 2025, atrás somente do ouro, que valorizou 65,24%. Já o investimento no dólar Ptax não foi um bom negócio no ano e registrou uma baixa de 11,14%. Até o Bitcoin sofreu com uma desvalorização de 17,62% nos últimos 12 meses.



No último pregão de 2025, as ações que mais se destacaram no principal índice da B3 foram as da Natura (NATU3), que lideraram os ganhos no dia com 3,04%. Outras varejistas como Pão de Açúcar (PCAR3) e C&A (CEAB3) também se saíram bem, com altas de 2,98% e 2,57%, respectivamente. Já pelo lado das baixas, a Localiza (RENT4) teve o pior desempenho, com queda de 4,19%.