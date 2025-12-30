Desemprego no Brasil cai a nível mais baixo desde 2012

Na comparação interanual, também houve redução frente aos 6,1% registrados no mesmo período de 2024 - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)

O desemprego no Brasil caiu ao seu nível mais baixo desde 2012 no trimestre de setembro a novembro, graças a novos postos na administração pública e nos serviços sociais, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (30).

A taxa de desocupação foi de 5,2%, uma queda de 0,2 em relação ao trimestre móvel anterior, que também havia registrado um mínimo histórico, segundo o IBGE.

Na comparação interanual, também houve redução frente aos 6,1% registrados no mesmo período de 2024.

A taxa divulgada nesta terça-feira reflete a criação de 492.000 cargos nos setores de defesa, segurança e educação, além da administração pública e serviços sociais.

É a mais baixa na série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE.

O mercado de trabalho resistiu às tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos a vários produtos brasileiros de 6 de agosto a meados de novembro.

O presidente americano, Donald Trump, suspendeu as sobretaxas sobre boa parte dos bens agrícolas, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, as tarifas continuam castigando alguns setores, como o de máquinas.

O Brasil é o maior exportador mundial de produtos como carne bovina e café.

Apesar da queda na população desocupada, a proporção de brasileiros que trabalham na informalidade permanece elevada: 37,7%.