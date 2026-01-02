InícioEconomia
TCU inicia inspeção sobre decisão do Banco Central de liquidar Master

Técnicos do tribunal já receberam documentos enviados pelo Banco Central e análise começa durante o recesso

O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou, nesta sexta-feira (2/1), um processo de inspeção do decisão do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, determinada em novembro. Apesar do recesso judicial, o procedimento será realizado pelos plantonistas da equipe técnica da Corte.

A informação foi confirmada ao Correio pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo. Segundo ele, trata-se de um procedimento técnico de praxe da Corte, que tem como prerrogativa fiscalizar a atuação de órgãos como o BC.

O TCU passou a investigar a liquidação do Master após ser acionado pelo Ministério Público. O caso é relatado pelo ministro Jhonatan de Jesus, que determinou ao BC o envio de documentos sobre o processo. Para o relator, houve "precipitação" da autoridade monetária ao liquidar a instituição financeira.

Master é acusado de fraudes

O relatório com explicações foi enviado pelo Banco Central na segunda-feira (29/12). O Master, foi liquidado após suspeitas de operações fraudulentas, que somariam R$ 12 bilhões em carteiras e fundos sem lastro. O dono do banco, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas responde em liberdade. Nesta semana, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Para o TCU, porém, o Banco Central pode ter se precipitado ao determinar a liquidação. O BC, por sua vez, defende que a liquidação foi resultado de um longo processo, com uma investigação de anos das irregularidades cometidas pelo Master.

A análise do TCU poderá resultar em recomendações, determinações ou eventuais questionamentos sobre a condução do caso, a depender do que for identificado ao longo da inspeção.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Amanda S. Feitoza e Victor Correia
postado em 02/01/2026 14:13 / atualizado em 02/01/2026 14:15
