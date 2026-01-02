TCU inicia inspeção sobre decisão do Banco Central de liquidar Master

O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou, nesta sexta-feira (2/1), um processo de inspeção do decisão do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, determinada em novembro. Apesar do recesso judicial, o procedimento será realizado pelos plantonistas da equipe técnica da Corte.



A informação foi confirmada ao Correio pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo. Segundo ele, trata-se de um procedimento técnico de praxe da Corte, que tem como prerrogativa fiscalizar a atuação de órgãos como o BC.

O TCU passou a investigar a liquidação do Master após ser acionado pelo Ministério Público. O caso é relatado pelo ministro Jhonatan de Jesus, que determinou ao BC o envio de documentos sobre o processo. Para o relator, houve "precipitação" da autoridade monetária ao liquidar a instituição financeira.

Master é acusado de fraudes

O relatório com explicações foi enviado pelo Banco Central na segunda-feira (29/12). O Master, foi liquidado após suspeitas de operações fraudulentas, que somariam R$ 12 bilhões em carteiras e fundos sem lastro. O dono do banco, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas responde em liberdade. Nesta semana, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Para o TCU, porém, o Banco Central pode ter se precipitado ao determinar a liquidação. O BC, por sua vez, defende que a liquidação foi resultado de um longo processo, com uma investigação de anos das irregularidades cometidas pelo Master.

A análise do TCU poderá resultar em recomendações, determinações ou eventuais questionamentos sobre a condução do caso, a depender do que for identificado ao longo da inspeção.

