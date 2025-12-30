Caso Master: acaba depoimento de Vorcaro; PF ouve BRB e Banco Central

Vorcaro foi preso pela PF quando tentava embarcar a pretexto de fechar a aquisição do Master pelo grupo Fictor - (crédito: Divulgação)

Acabou o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta terça-feira (30/12), no Supremo Tribunal Federal (STF). O banqueiro iniciou sua fala à Polícia Federal por volta das 14h. Além dele, a PF escuta Aílton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB).

Após o depoimento de Vorcaro, que acabou por volta das 18h, a PF iniciou a oitiva com o representante do BRB. O último a falar será Aílton de Aquino Santos. A perspectiva é de que todo o procedimento acabe por volta das 21h.

Vorcaro, Aquino e Costa foram convocados para prestar depoimentos à Polícia Federal, no âmbito da investigação de fraude de R$ 12 bilhões em venda de carteiras de crédito do Banco Master ao BRB. Esse processo, que corre no STF, tem o ministro Dias Toffoli como relator.

Audiência com a PF

Tomada na noite de ontem (29/12), a decisão de colher depoimentos de Vorcaro, Aílton e Paulo Henrique substituiu a decisão que havia previsto uma acareação entre os três.

Na acareação, os convocados ficariam frente a frente para expor suas versões sobre a fraude no Banco Master. Classificado como "prematuro" pela Procuradoria-Geral da República (PGR), esse método judicial geralmente é usado após todas as partes serem ouvidas inicialmente.