Dólar cai e Ibovespa recua no primeiro pregão de 2026

O dólar iniciou 2026 em baixa, encerrando o pregão desta sexta-feira (2/1) cotado a R$ 5,4238, o que representa uma queda de 1,18%. A desvalorização mantém a tendência observada nos últimos dias de 2025, quando a moeda americana registrou recuo superior a 10% ao longo do ano, sendo o pior desempenho anual em quase uma década.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, também operou em queda no final do pregão, refletindo a cautela dos investidores. Em 2025, o índice acumulou valorização de mais de 33%, a maior alta anual desde 2016.

O volume de negociações foi reduzido, em função da virada de ano, e o mercado apresentou oscilações durante o dia. Entre os fatores monitorados pelos investidores o destaque ficou para a China, que implementou a partir de 1º de janeiro restrições às importações de carne bovina. O país asiático definiu uma cota anual de 2,7 milhões de toneladas com tarifa de 12%; o excedente será tributado em 55%. A medida visa proteger produtores locais e impacta diretamente o Brasil, maior exportador de carne para a China.

Apesar disso, a manutenção da meta chinesa de crescimento de 5% em 2026 gera expectativa de demanda firme por commodities. A necessidade de investimentos em infraestrutura e indústria fortalece a demanda por produtos como minério de ferro, beneficiando empresas do setor e dando suporte ao Ibovespa.

Nos Estados Unidos (EUA), o foco se volta para a divulgação do payroll, relatório sobre o mercado de trabalho, previsto para a próxima sexta-feira (9/1). O desempenho do emprego será crucial para decisões do Federal Reserve sobre cortes de juros. Embora o mercado projete dois cortes em 2026, a robustez do mercado de trabalho pode pressionar a inflação e levar o Fed a manter os juros mais altos por mais tempo, garantindo uma desaceleração econômica gradual.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Opinião Venezuela: quando o colapso de um regime ameaça ultrapassar fronteiras

Venezuela: quando o colapso de um regime ameaça ultrapassar fronteiras Brasil Pai de vítima da boate Kiss morre afogado no litoral do RJ no ano novo

Pai de vítima da boate Kiss morre afogado no litoral do RJ no ano novo Política Filipe Martins está detido no Paraná após decisão de Moraes