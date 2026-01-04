InícioEconomia
Frente do agro pede 'reação' à taxação chinesa

Na última quarta-feira, 31, o governo chinês decidiu impor cotas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade

Frente do agro pede reacao a taxacao chinesa - (crédito: Freepik)
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defendeu celeridade nas ações para evitar impacto elevado da salvaguarda chinesa sobre a carne bovina no mercado brasileiro.

"A FPA acompanha com preocupação a medida anunciada pela China sobre as importações de carne do Brasil. O tema já estava no radar e, agora, exige reação rápida para evitar instabilidade no mercado e efeitos no abate e na renda do produtor no início de 2026", afirmou a bancada em nota divulgada na sexta-feira, 2.

Na última quarta-feira, 31, o governo chinês decidiu impor cotas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade. A decisão foi comunicada pelo Ministério do Comércio (Mofcom) do país. O Brasil, principal fornecedor da proteína vermelha ao mercado chinês.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

 

Agência Estado

postado em 04/01/2026 11:53
