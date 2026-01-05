Boletim Focus: mercado eleva projeção de inflação para 2026

A revisão reforça a expectativa de que a inflação encerre o ano dentro do teto da meta definida pelo CMN, de 4,5% - (crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil)

Economistas do mercado financeiro elevaram levemente as expectativas de inflação para 2026, enquanto mantiveram a trajetória de queda nas projeções para 2025. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (5/1) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para este ano avançou de 4,05% para 4,06%.

Já a projeção para 2025 recuou pela oitava semana consecutiva, passando de 4,32% para 4,31%. A revisão reforça a expectativa de que a inflação encerre o ano dentro do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5%, considerando a margem de tolerância.



Para os anos seguintes, o cenário permanece estável. As medianas das projeções para 2027 e 2028 seguem inalteradas em 3,80% e 3,50%, respectivamente, indicando expectativas de convergência gradual do IPCA para o centro da meta no médio e longo prazo.

Selic

As projeções para a taxa básica de juros também permanecem estáveis. A mediana para a Selic para 2026 continua em 10,50% ao ano. Já para 2027, a projeção indica nova redução, com a Selic estimada em 9,75% ao ano, assim como para 2028.

PIB

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 permaneceu em 2,26%, estável pela segunda semana consecutiva. Para 2026, a expectativa do mercado segue em 1,80%, patamar que também se mantém para 2027. Já para 2028, a estimativa continua apontando expansão de 2,00%.

Câmbio

Em relação ao câmbio, a mediana das projeções indica dólar cotado a R$ 5,50 em 2026. Para 2027, a estimativa também permanece em R$ 5,50, patamar mantido há 10 semanas. Já para 2028, a projeção segue em R$ 5,52.