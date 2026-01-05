Dólar avança nesta segunda após captura de Maduro na Venezuela

Nos EUA, a possibilidade de entrada das empresas do setor de petróleo na Venezuela impulsionam as principais bolsas do país. - (crédito: Pixabay)

O dólar abriu o primeiro dia após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelas tropas dos Estados Unidos, com leve valorização ante o real. Por volta das 11h40 (horário de Brasília), a moeda norte-americana operava em alta de 0,16%, cotada a R$ 5,43.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos EUA, a possibilidade de entrada das empresas do setor de petróleo na Venezuela impulsionam as principais bolsas do país. O Índice Dow Jones registrava um aumento de 0,63% no mesmo horário, enquanto que Nasdaq e S&P 500 subiam 0,64% e 0,57%, respectivamente.

Ao mesmo tempo, os futuros de fevereiro do West Texas Intermediate (WTI) – uma das principais referências para o preço global de petróleo – registrava um aumento de 0,63%, enquanto os de março do Brent, o outro grande índice, subia 0,67%.

Apesar da valorização da commoditie no mercado global, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) na B3 recuavam acima de 2%, o que fez com que o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBovespa) operasse com oscilações pela manhã. Às 12h20, o principal índice da bolsa brasileira subia 0,02%, ainda acima dos 160 mil pontos.

Com a possibilidade do início do julgamento de Maduro nos Estados Unidos, o mercado pode ficar mais instável durante a tarde, a depender da reação dos investidores.

