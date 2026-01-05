InícioEconomia
VENEZUELA

Petróleo oscila após ação militar dos EUA na Venezuela

Mercado reage à captura de Nicolás Maduro e à possibilidade de interferência dos Estados Unidos no país sul-americano

Por volta das 6h no horário de Brasília, o barril do Brent, referência internacional, caía 1,12% e era negociado a US$ 60,07 - (crédito: Petrobras)
Por volta das 6h no horário de Brasília, o barril do Brent, referência internacional, caía 1,12% e era negociado a US$ 60,07 - (crédito: Petrobras)

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (5/1) após a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e do anúncio de que Washington pretende atuar no setor petrolífero do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por volta das 6h no horário de Brasília, o barril do Brent, referência internacional, caía 1,12% e era negociado a US$ 60,07. Às 8h, o Brent registrava alta de 0,13%, cotado a US$ 60,83. 

O petróleo norte-americano WTI (West Texas Intermediate) também apresentou queda próxima de 1%, sendo negociado a cerca de US$ 56, antes de subir 0,30% e alcançar US$ 57,49.

Após a operação dos EUA, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou estar disposta a dialogar com o governo do presidente Donald Trump. Em carta aberta divulgada no domingo (4), Rodríguez pediu o fim das hostilidades e defendeu uma agenda de colaboração entre os dois países, indicando a possibilidade de reaproximação política e econômica no curto prazo.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 05/01/2026 10:44
SIGA
x