Alckmin reforça parceria com EUA e diz que torce para recuperação da Venezuela

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (6/1) que ainda há um bom relacionamento entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Segundo ele, o Brasil deve seguir em negociação para reverter o restante das tarifas recíprocas aplicadas ao país durante o governo do republicano.

“O presidente Lula tem com o presidente Trump um bom relacionamento, tiveram vários encontros, as conversas avançaram e a nossa tarefa é avançar ainda mais. Acho que a gente pode ter um ganha-ganha, não só do ponto de vista tarifário, mas também não tarifário”, comentou Alckmin, durante a coletiva de apresentação da Balança Comercial de 2025.

Sobre a questão da possível entrada das empresas norte-americanas para a exploração de petróleo na Venezuela, o vice-presidente disse que não vê um impacto nas exportações brasileiras da commodity. Ele citou o avanço da extração na região do pré-sal recentemente. “O primeiro item da pauta exportadora brasileira é o petróleo. Então há a expectativa de que a gente tenha um crescimento do petróleo em razão do pré-sal”, pontuou.

Já a respeito da participação da Venezuela no comércio exterior brasileiro, o ministro disse que o país representa apenas o 52º no ranking de nações que negociam com o Brasil, considerando a corrente de comércio. Em 2025, a exportação para o país sul-americano atingiu US$ 838 milhões, ao passo que a importação chegou a US$ 349 milhões.