Combustíveis mais caros no Brasil podem estimular importação, diz Abicom

Pesquisa mostra que a gasolina está 12% mais cara e que a média de defasagem do óleo diesel é de 5% - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) divulgados nesta quarta-feira (7/1) mostram que os preços dos combustíveis praticados no país estão acima do mercado internacional. A pesquisa, feita com base em um levantamento feito ontem, mostra que a gasolina está 12% mais cara e que a média de defasagem do óleo diesel é de 5%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O levantamento demonstra que a tendência para o preço do petróleo voltou a ser de queda, apesar dos movimentos ocorridos no fim de semana, que levaram à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que as empresas dos EUA poderiam acessar as reservas de petróleo no país sul-americano, com resposta ao aumento da influência da China na região.

Diante disso, a vantagem para a importação de diesel e gasolina ao mercado brasileiro fica maior, como reforça a própria Abicom: “Com a redução no câmbio acompanhada pelos preços de referência da gasolina e do óleo diesel no mercado internacional no fechamento do dia útil anterior, o cenário médio de preços está acima da paridade para a gasolina e para o óleo diesel”.

Leia também: Comércio global de petróleo na expectativa após ataque dos EUA à Venezuela

Entre os cinco polos com operações da Petrobras e considerados pela pesquisa, a unidade de Itacoatiara, no Amazonas, teve a maior defasagem (8%) do país, enquanto as menores (4%) foram registradas em Paulínia (SP) e Araucária (PR). Em valores nominais, a média de defasagem da gasolina nesse dia foi de R$ 0,34, enquanto que do óleo diesel foi de R$ 0,17.