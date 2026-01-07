Marinho diz ser viável aprovar fim da escala 6x1 em ano eleitoral

"Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade", disse Luiz Marinho em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (7/1) que é plenamente viável aprovar o fim da escala de trabalho 6x1 mesmo em um ano eleitoral. Segundo ele, a mudança é tratada como prioridade pelo governo, por considerar esse modelo o mais “cruel” para os trabalhadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Se é possível, no calendário do ano eleitoral, aprovar uma medida tão importante como essa e com forte impacto no mercado de trabalho e no ambiente do mercado de trabalho? Sim, isso é plenamente possível. Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade", disse em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A proposta que extingue a escala 6x1 já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e seguirá para tramitação na Câmara dos Deputados. O ano eleitoral, porém, encurta o calendário legislativo, tornando mais desafiadora a aprovação de projetos nesse período.

O ministro destacou que a mobilização da sociedade será fundamental para o avanço da medida. Segundo ele, a pressão de trabalhadores, sindicatos e da opinião pública pode desempenhar papel decisivo na hora de convencer parlamentares e empresários sobre a necessidade de aprovar a proposta.

"Chamo a atenção para isso porque a participação efetiva da sociedade é um motor essencial no processo de convencimento de cada deputado e deputada, de cada senador e senadora, e também do empresariado", enfatizou.

Marinho reforçou que é viável avançar na questão sem comprometer a atividade econômica. “É plenamente possível fazer isso. É plenamente possível dizer a toda a atividade econômica do Brasil que dá para acabar com a escala seis por um, preservando as necessidades econômicas do país.”