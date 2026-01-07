Marinho diz ser viável aprovar fim da escala 6x1 em ano eleitoral

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (7/1) que é plenamente viável aprovar o fim da escala de trabalho 6x1 mesmo em um ano eleitoral. Segundo ele, a mudança é tratada como prioridade pelo governo, por considerar esse modelo o mais “cruel” para os trabalhadores.
"Se é possível, no calendário do ano eleitoral, aprovar uma medida tão importante como essa e com forte impacto no mercado de trabalho e no ambiente do mercado de trabalho? Sim, isso é plenamente possível. Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade", disse em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
A proposta que extingue a escala 6x1 já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e seguirá para tramitação na Câmara dos Deputados. O ano eleitoral, porém, encurta o calendário legislativo, tornando mais desafiadora a aprovação de projetos nesse período.
O ministro destacou que a mobilização da sociedade será fundamental para o avanço da medida. Segundo ele, a pressão de trabalhadores, sindicatos e da opinião pública pode desempenhar papel decisivo na hora de convencer parlamentares e empresários sobre a necessidade de aprovar a proposta.
"Chamo a atenção para isso porque a participação efetiva da sociedade é um motor essencial no processo de convencimento de cada deputado e deputada, de cada senador e senadora, e também do empresariado", enfatizou.
Marinho reforçou que é viável avançar na questão sem comprometer a atividade econômica. “É plenamente possível fazer isso. É plenamente possível dizer a toda a atividade econômica do Brasil que dá para acabar com a escala seis por um, preservando as necessidades econômicas do país.”
