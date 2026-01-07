InícioEconomia
ESCALA 6X1

Marinho diz ser viável aprovar fim da escala 6x1 em ano eleitoral

Ministro do Trabalho afirma que medida é prioridade do governo, destaca importância da mobilização da sociedade e garante que avanço não prejudica a economia

"Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade", disse Luiz Marinho em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (7/1) que é plenamente viável aprovar o fim da escala de trabalho 6x1 mesmo em um ano eleitoral. Segundo ele, a mudança é tratada como prioridade pelo governo, por considerar esse modelo o mais “cruel” para os trabalhadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Se é possível, no calendário do ano eleitoral, aprovar uma medida tão importante como essa e com forte impacto no mercado de trabalho e no ambiente do mercado de trabalho? Sim, isso é plenamente possível. Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade", disse em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A proposta que extingue a escala 6x1 já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e seguirá para tramitação na Câmara dos Deputados. O ano eleitoral, porém, encurta o calendário legislativo, tornando mais desafiadora a aprovação de projetos nesse período.

O ministro destacou que a mobilização da sociedade será fundamental para o avanço da medida. Segundo ele, a pressão de trabalhadores, sindicatos e da opinião pública pode desempenhar papel decisivo na hora de convencer parlamentares e empresários sobre a necessidade de aprovar a proposta.

"Chamo a atenção para isso porque a participação efetiva da sociedade é um motor essencial no processo de convencimento de cada deputado e deputada, de cada senador e senadora, e também do empresariado", enfatizou. 

Marinho reforçou que é viável avançar na questão sem comprometer a atividade econômica. “É plenamente possível fazer isso. É plenamente possível dizer a toda a atividade econômica do Brasil que dá para acabar com a escala seis por um, preservando as necessidades econômicas do país.”

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 07/01/2026 09:53
SIGA
x