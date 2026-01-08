Preço médio das passagens aéreas caiu 20% em novembro de 2025

De acordo com os dados, 28,2% dos bilhetes vendidos em novembro de 2025 ficaram abaixo de R$ 300 e 55,6% custaram menos de R$ 500 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O preço médio das passagens aéreas registrou queda de 20% em novembro de 2025 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo levantamento divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, nesta quinta-feira (8/1), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o valor médio do bilhete passou de R$ 758,87, em novembro de 2024, para R$ 607,85 neste ano.



Em relação a novembro de 2022, quando o preço médio era de R$ 727,98, a redução supera 16%. O estudo aponta que mais da metade das passagens vendidas no período custaram menos de R$ 500, enquanto quase um terço foi comercializado por até R$ 300.



De acordo com os dados, 28,2% dos bilhetes vendidos em novembro de 2025 ficaram abaixo de R$ 300 e 55,6% custaram menos de R$ 500. Apenas 6% das passagens ultrapassaram o valor de R$ 1.500. Em novembro de 2024, esses percentuais eram menores: 17% dos bilhetes haviam sido vendidos por até R$ 300, 41,9% por até R$ 500 e 10% acima de R$ 1.500.

O levantamento também aponta que o preço médio do querosene de aviação caiu 4% na comparação entre novembro de 2024 e novembro de 2025, passando de R$ 3,72 para R$ 3,57. No acumulado de 2025, entre janeiro e novembro, o valor médio das passagens recuou 3%, ao sair de R$ 658,94 em 2024 para R$ 639,22 neste ano.



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, atribuiu a queda à atuação do governo em medidas voltadas ao setor aéreo, em especial à redução do custo do querosene de aviação. Segundo ele, o combustível "representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas. Custo mais baixo significa tarifa aérea menor e mais acessível ao povo brasileiro".

