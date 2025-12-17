Infraero projeta 275 mil passageiros nos aeroportos neste fim de ano

Santos Dumont, no Rio, concentra a maior parte da movimentação prevista, com expectativa de 250.321 passageiros no período - (crédito: Gabriel Ferreira / Tupi)

Aeroportos com operações comerciais devem ter uma aumento de 2% na movimentação de passageiros durante o período de natal e Réveillon deste ano, na comparação com o fim de 2024, segundo projeção da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) sobre voos de sua administração divulgada nesta quarta-feira (17/12). A estimativa considera os 10 aeroportos da rede que operam em voos regulares.

De acordo com a estatal, entre os dias 19 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, devem circular 275.569 passageiros em 2.933 voos nesses terminais. No mesmo intervalo do ano anterior, entre 20 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, foram registrados 269.756 passageiros e 2.884 voos.

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, concentra a maior parte da movimentação prevista, com expectativa de 250.321 passageiros no período. Para o terminal carioca, a Infraero estima aumento de 4% no número de voos em relação ao ano passado. Os dias de maior fluxo devem ser a sexta-feira, 19 de dezembro, com previsão de 17.314 passageiros, e a sexta-feira, 2 de janeiro, quando são esperados 17.612 passageiros.

Além de Santos Dumont, os aeroportos com maior movimento projetado são Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com estimativa de 10.837 passageiros, e Vale do Aço, em Ipatinga (MG), com 5.240 passageiros ao longo dos 17 dias analisados.

Segundo a Infraero, as projeções foram elaboradas a partir das programações de voos informadas pelas companhias aéreas para o período de fim de ano.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

