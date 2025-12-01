BNDES aprova R$ 4,64 bilhões para obras em 11 aeroportos administrados pela Aena

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 4,64 bilhões para o plano de ampliação, modernização e manutenção de 11 aeroportos operados pela concessionária Aena no Brasil, entre eles o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O pacote inclui R$ 4,24 bilhões em debêntures e R$ 400 milhões por meio da linha Finem, totalizando R$ 5,3 bilhões ao considerar a oferta pública coordenada pelo BNDES e pelo Banco Santander.
Os recursos serão aplicados na Fase I-B dos contratos de concessão, destinada à ampliação e à adequação de infraestrutura, melhorias estruturais e aumento da capacidade operacional. As obras devem ser concluídas até junho de 2028 em Congonhas e até junho de 2026 nos demais terminais.
O conjunto de investimentos abrange aeroportos em Congonhas (SP); Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá (MS); Santarém, Marabá, Carajás e Altamira (PA), além dos terminais de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros (MG). A previsão é de geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos durante as obras e cerca de 700 vagas após a conclusão.
Em Congonhas, o plano prevê ampliação do terminal de passageiros de 61 mil m² para 134 mil m², sete novas pontes de embarque, reestruturação do embarque remoto e expansão de áreas comerciais para 43 mil m². O aeroporto receberá cerca de R$ 3,3 bilhões do total aprovado.
Segundo o BNDES, os 11 aeroportos movimentaram 27,5 milhões de passageiros em 2024, o equivalente a 12,8% do tráfego nacional e 3% acima do nível pré-pandemia. O presidente do banco, Aloizio Mercadante, afirmou que os investimentos acompanham o avanço da demanda no setor.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
