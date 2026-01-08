Macron anuncia que votará contra acordo com Mercosul: "Rejeição unânime"

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (8/1) que o país votará contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o bloco sul-americano Mercosul. Macron citou uma "rejeição política unânime" contra o acordo.
Apesar dos "avanços inegáveis" que "devem ser reconhecidos pela Comissão Europeia", "deve-se notar a rejeição política unânime do acordo, como claramente demonstrado pelos recentes debates na Assembleia Nacional e no Senado", afirmou o presidente francês em um comunicado à imprensa.
"A fase de assinatura do acordo não é o fim da história. Continuarei lutando pela implementação plena e concreta dos compromissos assumidos pela Comissão Europeia e para proteger nossos agricultores", acrescentou Macron.
Histórico de atrasos e recusas
Ainda no final do ano passado, em 17 de dezembro, Lula criticou a demora da União Europeia (UE) para confirmar a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul.
“É importante lembrar que essa reunião do Mercosul era para ser no dia 2 de dezembro, eu mudei para o dia 20 de dezembro porque a UE pediu, porque só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar”, disse Lula durante uma reunião ministerial.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia já completa 26 anos de tentativas. Segundo Lula, a atual versão do acordo seria mais "favorável" para os europeus.
*Com informações da Agência France-Press