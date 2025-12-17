InícioPolítica
Lula reclama de demora na assinatura do acordo Mercosul-UE

Em reunião ministerial, Lula disse que seu governo não vai mais negociar o acordo caso ele não seja assinado na Cúpula do Mercosul, neste sábado (20/12)

"Eu já avisei para eles: se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente", disse Lula. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (17/12), a demora da União Europeia (UE) para confirmar a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul. Segundo o petista, a expectativa é que o bloco europeu pode não assinar o texto na Cúpula do Mercosul, que será realizada neste sábado (20) em Foz do Iguaçu.

Segundo o presidente, há resistência da França e da Itália. Lula frisou, porém, que se não houver a assinatura do acordo na reunião de sábado, o Brasil não validará mais o tratado enquanto o petista for presidente.

“É importante lembrar que essa reunião do Mercosul era para ser no dia 2 de dezembro, eu mudei para o dia 20 de dezembro porque a UE pediu, porque só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar”, discursou Lula durante a reunião ministerial de hoje, na Granja do Torto.

“Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles: se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. É bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. É mais favorável para eles do que para nós”, acrescentou.

A Cúpula do Mercosul será realizada no sábado. A expectativa é que o acordo seria aprovado pelo Parlamento Europeu na sexta (19), e assinado oficialmente no dia seguinte, no Brasil. Porém, líderes europeus já sinalizaram que isso não deve ocorrer.

Expectativa

Ainda assim, Lula disse esperar que o tratado seja firmado. Ele ressaltou ainda a importância do acordo como resposta às medidas unilaterais de comércio impostas pelos Estados Unidos, e como forma de fortalecer o multilateralismo. Porém, foi incisivo ao dizer que não avançará com o tratado se ele não for aprovado agora.

“Eu vou a Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim, e não digam não. Mas também, se disserem não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles, porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder”, enfatizou.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/12/2025 14:06
