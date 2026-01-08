Ações da Azul na Bolsa caem mais de 60% nesta quinta-feira

A Azul está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio do ano passado - (crédito: Foto: Divulgação)

As ações da Azul registraram forte queda nesta quinta-feira (8/1), com recuo próximo de 68% perto das 16h20. Com o movimento, o valor da companhia passou a acumular perdas acima de 95% nos últimos cinco dias.

A desvalorização ocorreu após a emissão de R$ 7,44 bilhões em novas ações, medida prevista no plano de reorganização da empresa. Foram ofertadas 723,9 bilhões de ações preferenciais e o mesmo volume de ações ordinárias.

Apesar da ampliação do número de papéis em circulação, o valor de mercado da companhia permaneceu inalterado, o que levou investidores a venderem ações para ajuste dos preços. A Azul está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio do ano passado.

O plano de reestruturação foi aprovado pela Justiça norte-americana em dezembro, com o aval de mais de 90% das classes de credores elegíveis, e prevê a diluição dos acionistas minoritários. Com a reorganização, credores passaram a receber ações da companhia, enquanto antigos acionistas viram seus papéis perderem valor.

