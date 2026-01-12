Previdência Social: novo teto do INSS sobe para R$ 8.475,55

Atualmente, mais de 12,2 milhões de segurados recebem valores acima do piso nacional, que em 2026 é de R$ 1.621,00 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O novo teto para os segurados da Previdência Social que recebem acima do salário mínimo será de R$ 8.475,55 após o novo reajuste de 3,9%, realizado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor(INPC). Os novos valores foram oficializados pela portaria do governo federal publicada nesta segunda-feira (12/1) no Diário Oficial da União (DOU), que subiu o valor antigo que era de R$ 8.157,41.

A portaria também atualizou as faixas de contribuição ao INSS para trabalhadores empregados, domésticos e avulsos. As alíquotas passaram a ser de 7,5% para quem recebe até R$ 1.621,00, 9% para rendimentos entre R$ 1.621,01 e R$ 2.902,84, 12% para salários de R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27, e 14% para valores entre R$ 4.354,28 e R$ 8.475,55. As contribuições relativas aos salários de janeiro serão recolhidas em fevereiro.

Atualmente, mais de 12,2 milhões de segurados recebem valores acima do piso nacional, que em 2026 é de R$ 1.621,00. De acordo com o calendário do INSS, esses beneficiários começam a receber os valores corrigidos a partir de 3 de fevereiro.

O reajuste anual dos benefícios considera a variação acumulada do INPC ao longo de 2025, cujos percentuais mensais variaram entre 3,90% em janeiro e 0,21% em dezembro. A portaria também atualizou as faixas de contribuição ao INSS para trabalhadores empregados, domésticos e avulsos, as alíquotas passaram a ser de 7,5%.

