Setor de serviços recua em novembro e interrompe sequência positiva

O setor de serviços registrou recuo de 0,1% em novembro de 2025 na comparação com outubro, de acordo com os números divulgados pela Pesquisa Mensal de Serviço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (13/1). O resultado interrompeu uma sequência de nove altas consecutivas, período em que o setor havia acumulado avanço de 3,8%. Ainda assim, o volume de serviços permanece 20,0% acima do nível pré-pandemia.

No período mensal, duas das cinco atividades pesquisadas apresentaram queda. O recuo mais intenso veio de transportes, com baixa de 1,4%, seguido por informação e comunicação, que caiu 0,7%. Em sentido oposto, os serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 1,3%, enquanto o grupo de outros serviços cresceu 0,5%. Já os serviços prestados às famílias ficaram estáveis e não tiveram alteração percentual no período.

O setor, porém, registrou crescimento de 2,5% em relação a novembro de 2024, alcançando o vigésimo resultado positivo consecutivo. A alta foi observada em quatro das cinco atividades pesquisadas e em 47,6% dos 166 serviços investigados, de acordo com a pesquisa mensal.

Os principais impactos positivos nessa comparação vieram de informação e comunicação, com avanço de 3,4%, e de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que cresceram 2,5%. Também apresentaram resultados positivos os serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 3,2%, e os outros serviços, que avançaram 1,9%.



