IPCA-15 sobe 0,25% em dezembro e fecha 2025 em 4,41%

No grupo Transportes, o principal impacto individual veio da passagem aérea, que subiu 12,71% e respondeu por 0,09 ponto percentual do índice do mês - (crédito: Gabriel Ferreira / Tupi)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) registrou alta de 0,25% em dezembro e encerrou 2025 com variação acumulada de 4,41%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (23/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2024, o índice havia fechado o ano em 4,71%, com avanço de 0,34% em dezembro. Já o IPCA-E, que corresponde ao IPCA-15 acumulado trimestralmente, ficou em 0,63% no período entre outubro e dezembro de 2025.

O grupo Transportes teve a maior variação, de 0,69% e também o maior impacto positivo no índice, com contribuição de 0,14 ponto percentual. No acumulado do ano, a maior variação foi observada em Habitação, com 6,69%.

Vestuário também registrou alta, de 0,69%, com impacto de 0,03 ponto percentual, enquanto Despesas Pessoais avançou 0,46%, contribuindo com 0,05 ponto percentual. No sentido oposto, Artigos de Residência apresentou queda de 0,64%, com impacto negativo de 0,02 ponto percentual. Os demais grupos variaram entre o recuo de 0,01% em Saúde e Cuidados Pessoais e a alta de 0,17% em Habitação.

No grupo Transportes, o principal impacto individual veio da passagem aérea, que subiu 12,71% e respondeu por 0,09 ponto percentual do índice do mês. O transporte por aplicativo teve alta de 9,00%, com impacto de 0,02 ponto percentual. Os combustíveis avançaram 0,26%, com elevação de 1,70% no etanol e de 0,11% na gasolina. O gás veicular e o óleo diesel recuaram 0,26% e 0,38%, respectivamente.

O ônibus urbano apresentou queda de 0,69%, influenciada pelas gratuidades concedidas aos domingos e feriados em Belém, com recuo de 5,93%, e em Brasília, de 7,43%, além da redução tarifária em Curitiba, de 3,41%. O metrô caiu 0,62%, refletindo o mesmo movimento em Brasília e a queda de 0,20% em São Paulo, enquanto o trem recuou 0,11%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

