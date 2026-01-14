Caso Master: Galípolo tem reunião com diretor-geral da PF nesta quarta

De acordo com a agenda oficial do chefe da autoridade monetária, o encontro serve para tratar de "assuntos institucionais" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúne com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, na noite desta quarta-feira (14/1) em Brasília. De acordo com a agenda oficial do chefe da autoridade monetária, o encontro serve para tratar de “assuntos institucionais”. Apesar disso, a expectativa é que a conversa gire em torno da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada durante a manhã.

A operação conduzida pela PF tem como objetivo investigar um suposto esquema de fraudes que envolve o Banco Master, que está sob liquidação extrajudicial desde novembro, por determinação do próprio Banco Central.

Após uma série de idas e vindas, o BC autorizou que o Tribunal de Contas da União (TCU) inspecione a instituição para obter documentos do processo que levou à liquidação do banco de Daniel Vorcaro.

Na manhã desta quarta-feira, a PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. Entre os objetos apreendidos na segunda fase da Compliance Zero, estão carros, relógios de luxo, um revólver, além de cerca de R$ 97 mil em espécie.

Segundo a Polícia Federal, as medidas visam “interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.