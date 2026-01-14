Caso Master: Galípolo e Rodrigues se reúnem após operação da PF

Com foco na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (14/1), o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, se reuniram no começo da noite na sede da corporação, em Brasília. A reunião durou cerca de uma hora e serviu para tratar sobre os desdobramentos dessa operação, que envolve possíveis fraudes do Banco Master.

“Em agenda institucional, as autoridades reafirmaram a importância da cooperação e da integração entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a atuação conjunta em temas estratégicos de interesse do Estado brasileiro”, escreveu o perfil da Polícia Federal, na rede social X. O presidente do BC chegou ao local por volta das 19h15 (horário de Brasília) e deixou o prédio cerca de uma hora depois, sem falar com a imprensa.

Mais cedo, durante a operação, a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que chegou a acusar a PF de ter “falta de empenho” para colocar em prática o cumprimento das medidas cautelares contra Fabiano Zettel, cunhado do presidente do Master, Daniel Vorcaro, e Nelson Tanure, que também teria ligações com o empresário, de acordo com as investigações do órgão.

Entre os objetos apreendidos na segunda fase da ‘Compliance Zero’, estão carros, relógios de luxo, um revólver, além de cerca de R$ 97 mil em espécie. Segundo a Polícia Federal, as medidas visam “interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.

