Ministério de Portos e Aeroportos alcançou R$ 11 bi em investimentos com 21 leilões

O ministério de Portos e Aeroportos (MPor) realizou 21 leilões de empreendimentos dos setores portuário e de aviação em 2025, com investimentos de R$ 11 bilhões, segundo o balanço anual divulgado nesta quarta-feira (14/1). O país registrou a movimentação de 129,6 milhões de passageiros em 2025, um aumento de 30 milhões em relação a 2023 na aviação.

O número de turistas internacionais alcançou 9,3 milhões, o maior já registrado. Entre 2023 e 2025, os investimentos somaram R$ 9,76 bilhões, sendo R$ 1,06 bilhão em recursos públicos e R$ 8,7 bilhões de origem privada.

No período, também foi aprovado o primeiro programa de financiamento voltado ao setor aéreo com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, com R$ 4 bilhões em crédito operado pelo BNDES. Para a agenda de 2026, estão previstos 21 leilões de aeroportos, incluindo o do Galeão, que prevê R$ 1,1 bilhão em investimentos, além da requalificação de 31 aeroportos regionais considerados estratégicos.

No setor portuário, a movimentação chegou a 1,35 bilhão de toneladas em 2025, crescimento de 5% em relação ao período anterior. Os investimentos privados alcançaram R$ 38,8 bilhões entre 2023 e 2025, valor mais de quatro vezes superior ao registrado entre 2019 e 2022.

Desde 2023 foram realizados 26 leilões portuários e a agenda para 2026 prevê mais 18 certames, além da concessão de quatro canais de acesso. O balanço também destaca o avanço do programa Navegue Simples, voltado à desburocratização e à modernização das outorgas.

O Fundo da Marinha Mercante aprovou R$ 76,5 bilhões para projetos de navegação e renovação de frota ao longo de três anos. Os investimentos em infraestrutura hidroviária somaram R$ 1,29 bilhão entre 2023 e 2025.

O governo prevê realizar o primeiro leilão de hidrovia do país no rio Paraguai, com investimentos de R$ 63 milhões, além das concessões das hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós entre 2026 e 2027.



